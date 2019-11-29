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Пашинскому продлили арест до конца января

Комментариев: 2
Экс-нардепа готовы были взять на поруки бывшие и действующие депутаты, но суд отказал в освобождении.
Сергей Пашинский будет находиться под стражей до 29 января
Сергей Пашинский будет находиться под стражей до 29 января
Громадське

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Печерский районный суд Киева продлил на 60 суток срок содержания под стражей бывшему народному депутату от Народного фронта Сергею Пашинскому. Таким образом, он пробудет в СИЗО как минимум до 29 января 2020 года, пишет Украинская правда

О продлении срока ареста просила сторона обвинения. Защита и сам Пашинский просили полностью отказать прокуратуре в ее ходатайстве. Также Пашинского были готовы взять на поруки бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, депутат от Европейской солидарности Виктория Сюмар, бывший депутат от Народного фронта Андрей Тетерук и другие.

Напомним, Сергей Пашинскому инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений своему оппоненту в ссоре, имевшей место в декабре 2016 года. 7 октября суд арестовал экс-депутата Сергея Пашинского на два месяца без возможности залога.

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Теги: суд, стрельба, арест, адвокат, судья, прокурор, СИЗО, Пашинский
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Комментариев (2)
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Alexsy    29.11.2019, 14:52
Оценка:  +2
Alexsy
Шизофреничку черноротую ему нужно подселить, чтобы не скучал!
fkrfyfan    29.11.2019, 14:43
Оценка:  +3
fkrfyfan
Поручителей не мешало бы в соседнюю камеру. Особенно пастора
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