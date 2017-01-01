Названы главные прогульщики в Раде

Наибольшее количество прогульщиков КИУ зафиксировал в партии Оппозиционная платформа - За життя.

В Верховной Раде за три месяца работы девять народных депутатов пропустили 90% голосований, еще 96 депутатов участвовали в менее 50% голосований.

Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.

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Сообщается, что наибольшее количество прогульщиков зафиксировано в партии Оппозиционная платформа - За життя. Из девяти нардепов, пропустивших 90% голосований, семь представляют ОПЗЖ. При этом в КИУ отметили, что все нардепы были зарегистрированы в Раде в большинстве из 39 заседаний, однако не принимали участия во время голосования.

1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований;

2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;

3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;

5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%;

6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

7. Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;

8. Антон Яценко, “За будущее“, 9%;

9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

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“Руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов. Однако не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему. Для 80-90% депутатов, которые систематически игнорируют голосования, никаких изменений не произойдет. Особенно, когда речь идет о депутатах-мультимиллионерах“, - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего было проведено 1158 голосований. В среднем один народный депутат участвовал в 69% голосований.

Также было зафиксировано 18 нардепов, которые принимали участие в 98-99% голосований. Наибольшее количество раз - в 99,6% случаев, проголосовал Владимир Ватрас (Слуга народа).

Ранее сообщалось, что в течение октября 13 народных депутатов пропустили более 90% заседаний Верховной Рады.

Напомним, 16 народных депутатов могут лишиться зарплат из-за систематических прогулов заседаний парламента. Среди главных прогульщиков и лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенко.

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