Названы главные прогульщики в Раде
В Верховной Раде за три месяца работы девять народных депутатов пропустили 90% голосований, еще 96 депутатов участвовали в менее 50% голосований.
Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.
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Сообщается, что наибольшее количество прогульщиков зафиксировано в партии Оппозиционная платформа - За життя. Из девяти нардепов, пропустивших 90% голосований, семь представляют ОПЗЖ. При этом в КИУ отметили, что все нардепы были зарегистрированы в Раде в большинстве из 39 заседаний, однако не принимали участия во время голосования.
1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований;
2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;
3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%;
4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;
5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%;
6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;
7. Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;
8. Антон Яценко, “За будущее“, 9%;
9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.
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“Руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов. Однако не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему. Для 80-90% депутатов, которые систематически игнорируют голосования, никаких изменений не произойдет. Особенно, когда речь идет о депутатах-мультимиллионерах“, - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
Всего было проведено 1158 голосований. В среднем один народный депутат участвовал в 69% голосований.
Также было зафиксировано 18 нардепов, которые принимали участие в 98-99% голосований. Наибольшее количество раз - в 99,6% случаев, проголосовал Владимир Ватрас (Слуга народа).
Ранее сообщалось, что в течение октября 13 народных депутатов пропустили более 90% заседаний Верховной Рады.
Напомним, 16 народных депутатов могут лишиться зарплат из-за систематических прогулов заседаний парламента. Среди главных прогульщиков и лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенко.
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