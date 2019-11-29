“Бил об стену и вырывал волосы”: Под Тернополем появился священник-насильник

Вокруг настоятеля церкви разгорелся скандал.

В Тернопольской области разгорелся секс-скандал. В центре внимания оказался настоятель местного храма святого Николая отца Владимир Коротницкий.

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Об этом сообщает 24 канал.

По предварительной информации, священника обвинили в пьянстве, зависимости от азартных игр и домашнем насилии.

О шокирующих реалиях супружеской жизни с местным священником журналистам рассказал его жена. Из-за домашнего насилия женщина была вынуждена обратиться в полицию.

Он перед ребенком схватил меня за волосы. Начал бить в стену и вырывать на мне волосы. Из комнаты я выйти не могла, - рассказала Марьяна Коротницкая

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По словам женщины, как-то муж в три часа ночи пришел в спальню и затеял драку. Она чудом вырвалась из квартиры и, раздетая и босая, побежала вызывать полицию.

После этого женщина увезла детей к своим родителям и осталась там жить. Сам Владимир винит в своем неадекватном поведении алкоголь и азартные игры. Женщина рассказала, что священник - игроман. Из-за его зависимости семья влезла в долги размером 100 тысяч гривен.

Люди звонят за долги, угрожают, и он в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием всех этих эмоций, наверное, такое мог сделать, - рассказала женщина.

Сам священник убеждает, что жену не бил. Поссорились же супруги, поскольку это именно Марьяна проиграла все одолженные деньги в азартные игры.

Я ей сказал, чтобы объяснила моим родителям, куда делись деньги. Зачем это все должно быть на мне, если потратила их она. И она в истерике сказала это моим родителям, вышла из дома и вызвала полицию, - рассказал священник.

Владимир Коротницкий скриншот

Он отметил, что не против помириться с женой.

Прихожане церкви рассказывали, что ничего "греховного за священнослужителем" не замечали.

Церковь скриншот

Со своей стороны в Тернопольской епархии ПЦУ сообщили, что сейчас думают, как поступить с батюшкой. Говорят, решение зависит от результатов следствия.

Сейчас, насколько нам известно, предстоит судебный процесс в отношении этих фактов. Уже по решению суда будем дальше рассматривать это дело. Конечно, на самотек не пустим и не оставим. Епархия контролирует этот вопрос, - сказал протоиерей, секретарь епархиального совета Тернопольской епархии ПЦУ отец Олег Гах.

Жена священника-насильника подала на развод. Она не верит в то, что ее муж изменит свое отношение к ней и детям.

Напомним, в Косово в изнасиловании школьницы подозревают учителя и копа. Девушку изнасиловал учитель, но когда она обратилась в полицию, следователь также неоднократно ее насиловал. Затем ее принудили сделать аборт.

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