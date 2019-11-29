В цену "дешевого" газа из РФ входят украинские территории и жизни – "ЕС"

В оппозиции рассказали, какова на самом деле стоимость "дешевого" российского газа.

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В стоимость “дешевого“ российского газа входят жизни украинцев и украинские территории. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция “Европейская Солидарность“), сообщает пресс-служба “Европейской солидарности“.

За время после восстановления Украиной независимости каждый школьник должен понять, насколько опасны любые скидки на газ от РФ. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, уже понимаешь, что это была никакая не скидка, потому что этот товар стоит дорого и ты его не можешь вернуть на полку, - подчеркнула нардеп.

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По ее мнению, история украинского-российских отношений свидетельствует, что каждый раз, договариваясь с Россией о дешевом газе, Украина платила за это слишком большую цену.

Дороговизна этого газа нами уже должна быть четко осознана. Дороговизна тех скидок, которые у нас были в 1997 году и затем в 2010-м году, вылилась в потери украинских территорий – украинского Крыма, потерю и оккупацию украинского Донбасса, в тысячи погибших, - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Оппозиционерка указала на то, что подобный опыт должен стать помехой для любых инициатив по восстановлению прямых поставок российского газа в Украину.

Даже если нам Российская Федерация будет бесплатно поставлять газ, цена, которая заплачена за то, что мы были под атакой этого русского оружия в виде газа, уже просто неприемлема, - заявила она.

Напомним, вчера Министры энергетики Украины и России, руководство Нафтогаза и глава Газпрома встретились в Австрии. Стороны обсудили транзит газа и урегулирование взаимных претензий.

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