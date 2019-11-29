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В цену "дешевого" газа из РФ входят украинские территории и жизни – "ЕС"

Комментариев: 11
В оппозиции рассказали, какова на самом деле стоимость "дешевого" российского газа.
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Фейсбук Иванны Климпуш-Цинцадзе

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В стоимость “дешевого“ российского газа входят жизни украинцев и украинские территории. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция “Европейская Солидарность“), сообщает пресс-служба “Европейской солидарности“.

За время после восстановления Украиной независимости каждый школьник должен понять, насколько опасны любые скидки на газ от РФ. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, уже понимаешь, что это была никакая не скидка, потому что этот товар стоит дорого и ты его не можешь вернуть на полку, - подчеркнула нардеп.

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По ее мнению, история украинского-российских отношений свидетельствует, что каждый раз, договариваясь с Россией о дешевом газе, Украина платила за это слишком большую цену.

Дороговизна этого газа нами уже должна быть четко осознана. Дороговизна тех скидок, которые у нас были в 1997 году и затем в 2010-м году, вылилась в потери украинских территорий – украинского Крыма, потерю и оккупацию украинского Донбасса, в тысячи погибших, - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Оппозиционерка указала на то, что подобный опыт должен стать помехой для любых инициатив по восстановлению прямых поставок российского газа в Украину.

Даже если нам Российская Федерация будет бесплатно поставлять газ, цена, которая заплачена за то, что мы были под атакой этого русского оружия в виде газа, уже просто неприемлема, - заявила она.

Напомним, вчера Министры энергетики Украины и России, руководство Нафтогаза и глава Газпрома встретились в Австрии. Стороны обсудили транзит газа и урегулирование взаимных претензий.

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Теги: российский газ, Россия, Европейская солидарность, Климпуш-Цинцадзе
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Комментариев (11)
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GentleAngel    29.11.2019, 15:23
Оценка:  +3
GentleAngel
Мне сложно оценить что "дорого" или "дешево" для этой метиски в цене на газ, но 3200-3500 отдавать за коммуналку из 6000 дохода - это геноцид. Субсидии с каждым днем становятся все более мифическим явлением.
В этой ситуации хочется сказать: "Заткнись!!!"
asfd0    29.11.2019, 15:35
Оценка:  0
asfd0
Ну так патриоты тебе объяснят, что раньше мы жили плохо по тому что покупали дешевый газ, а сегодняшние трудности - это плата за гiднiсть с незалежностью.
Антибес    29.11.2019, 15:22
Оценка:  +1
Антибес
Фабрика Рошен в Липецке работала в 2014-2015 годах,пополняя бюджет РФ немалыми деньгами,в то время когда тысячами гибли бойцы ВСУ и добробатов.Почему до сих пор под торговой маркой"Рошен"не выпускаются конфеты"Кровавый гешефт"???
Колишній-східняк    29.11.2019, 15:24
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Здесь мы обсуждаем "дешёвый газ" или фабрику Рошен?
Антибес    29.11.2019, 15:28
Оценка:  +3
Антибес
Здесь мы обсуждаем не только"дешёвый газ",но и то какая именно политсила предъявляет претензии к нынешней власти.
Колишній-східняк    29.11.2019, 15:29
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Порошеко тогда не руководил Рошеном. Он передал управление совету директоров. И мы не знаем, какие там были договора и почему этот совет директоров не смог остановить фабрику до 2015-го. Фабрику, которая была на территории РФ и её мы не могли просто взять и остановить или взять и всю вывезти.
Колишній-східняк    29.11.2019, 15:18
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Мы долго не решались слезать с этой газовой иглы. Сейчас покупаем газ на Западе. Что интересно, платим дороже, а никто не жалуется, что не доплачиваем или тырим, тогда как рашка постоянно шантажировала именно этим и два раза перекрывала газ в морозы. Нам нужен такой экстрим? Соскучились по угрозам?
asfd0    29.11.2019, 15:30
Оценка:  +2
asfd0
с какой газовой иглы? Покупать дешевый российский газ не патриотично, а дорогой патриотично? А твэлы как же? В 2014-ом патриотизм, заменили идиотизмом. И да, после запуска СП-2 рашка уже не сможет тебя шантажировать, так что есть повод для радости.
Колишній-східняк    29.11.2019, 15:33
Оценка:  0
Колишній-східняк
Если бы "дешевый" газ не был причиной постоянных угроз и шантажа, то кто бы от него отказывался? Отказались, потому, что не устали постоянно оправдываться и что-то доказывать, то, что не могли доказать, так как все счетчики до сих пор стоят на территории РФ.
kapablankas    29.11.2019, 15:15
Оценка:  +4
kapablankas
Мы стали разменной монетой в трениях США _ЕВРОПА_РОССИЯ
басни Цицькадзе устарели
ЛюблюУкраину    29.11.2019, 15:07
Оценка:  +2
ЛюблюУкраину
Разве можно доверять подстилке пороха
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