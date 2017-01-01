“Крестному отцу контрабанды” Альперину в суд вызвали скорую помощь

Заседание приостановили.

Сегодня, 29 ноября, “крестному отцу контрабанды” Вадиму Альперину вызвали скорую помощь прямо в зал заседаний.

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Об этом в Twitter сообщил "Центр противодействия коррупции".

По предварительной информации, из-за вызова медиков судебное заседание перенесли по времени на 14:00.

По украинской традиции, во время избрания меры пресечения фигуранту коррупционного преступления, у него появляются болезни. Адвокат вызвал скорую, - сказано в сообщении.

Сторона защиты объяснила, что Альперину стало плохо во время общения с полицейскими.

Хотел бы сообщить, что в период нахождения моего подзащитного с работниками полиции, он пожаловался на состояние своего здоровья. Выпил лекарства, но есть необходимость вызвать скорую. Это не будет связано с отложением заседания, но в это время хотя бы померить давление человеку. Такое заболевание, оно не является выявленным сегодня, это постоянно такая ситуация, - прокомментировал адвокат.

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Напомним, для "крестного отца контрабанды" будут просить залог в 280 млн грн. Суд, на котором Альперину изберут меру пресечения, состоится завтра.

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