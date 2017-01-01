Смерть школьника в Прилуках: Дело переквалифицировали в убийство

Под ногтями мальчика нашли чужую ДНК. Результаты экспертизы появятся на следующей неделе.

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Под ногтями 14-летнего Дениса Чаленко, загадочно погибшего 29 октября в Прилуках Черниговской области, нашли эпителий чужой кожи. Это побудило переквалифицировать дело, по которому ведется расследование, сообщает ТСН.

С самого начала смерть подростка расследовалась по ч. 3 ст. 276 (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей), поскольку тело мальчика было обнаружено рядом с железнодорожными путями. Тогда в полиции предположили, что он просто попал под поезд.

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Однако родители Дениса Чаленко и многие жители Прилук были категорически не согласны с версией о несчастном случае и пикетировали отделение полиции, требуя расследовать смерть как убийство. Версию жителей города подтверждали и слова помощника машиниста, который заявил, что к моменту подхода поезда подросток уже лежал на путях мертвый и в синяках.

Также неоднократно звучали предположения о том, что к смерти могут быть причастны правоохранители, либо полиция сознательно покрывает возможных убийств и тормозит следствие. Об этом свидетельствуют как некоторые материальные улики, например, следы крови в сотнях метров от официального места гибели мальчика, так слова некоторых свидетелей, слышавших крики мальчика задолго до его смерти.

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После того, как жители Прилук едва не взяли штурмом местное отделение полиции, расследование передали в киевским правоохранителям. Те обнаружили под ногтями Дениса чужую ДНК и переквалифицировали дело в “умышленное убийство“.

Сейчас эксперты сейчас проводят исследования, в том числе анализ ДНК. Все экспертизы будут предоставлены следствию 3 декабря.

Напомним, в деле о таинственной гибели 14-летнего школьника Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области выяснились новые детали - стало известно, что после ряда экспертиз некоторые фрагменты костей подростка исчезли.

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