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В Укргазвыдобування прошли обыски

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“Укргазвыдобування“ является крупнейшей газодобывающей компанией страны.
Обыски прошли в аппарате управления компании
Обыски прошли в аппарате управления компании
facebook.com/Ukrgasvydobuvannya

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Национальная полиция и Служба безопасности Украины провели обыски в аппарате управления АО “Укргазвыдобування“ (УГВ).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Утром 29 ноября 2019 года в аппарате управления компании прошел обыск Национальной полицией и Службой безопасности Украины“, – говорится в сообщении.

Причины обыска компания не уточнила, но сообщила об изъятии компьютерной техники, что не было предусмотрено постановлением об обыске.

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Стоит отметить, что “Укргазвыдобування“, 100% акций которого принадлежит НАК “Нафтогаз Украины“, является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата “Базиливщина“ и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

Как сообщалось 26 ноября, НАБУ проводит обыски в управлении львовской полиции.

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Теги: Укргазвыдобування, обыски
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