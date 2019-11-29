Нардеп Ясько отреагировала на лесбийский скандал вокруг ее имени

Появилась реакция нардепа на пикантное фото.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” и Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько впервые прокомментировала лесбийский скандал, который разгорелся вокруг ее имени.

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Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, экс-нардеп Игорь Мосийчук распространил о ней фейк. Фото, где целуются две девушки, одна из которых визуально похожа на Ясько, не имеет к ней никакого отношения.

С юмором и стыдом. Стыдно, что, когда глава "Айдара" Игорь Мосийчук занимается созданием и распространением фейков. Не надо быть со мной знакомым, или когда-то меня увидеть, стоит просто погуглить любое мое фото, чтобы понять, меня нет на этом фото, как бы этого не хотелось Игорю Мосийчуку. Стыдно не только за автора фейка, но и уровня политической культуры обществе в котором такие дешевые атаки всегда находят своего потребителя, - написала Ясько.

Он также отметила, что ей искренне жаль двух девушек их фото, которых сознательно вовлекли в позорную провокацию.

Я была и остаюсь готовой к информационным атакам. Как только стало известно, что я один из претендентов на пост главы комитета - пошли атаки. Поэтому автор этого и авторы других подобных фейков должны знать - каждой новой своей провокацией вы только делаете меня сильнее, - подчеркнула нардеп.

Позже сам Мосийчук отреагировал на реплику Ясько. Он подметил, что не служил в "Айдаре", а лишь в 2014 году был заместителем добровольческого батальона "Азов".

В сотый раз повторяю, что мне абсолютно все равно, кто с кем и как спит и живет. Если вы, уважаемая, говорите, что это не вы на фото - я готов вам верить, а если бы это были и вы, то, повторюсь, мне все равно, - написал Мосийчук на своем Telegram-канале.

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Напомним, девушка-нардеп от СН страстно поцеловала девушку. Фотографию опубликовал экс-нардеп Мосийчук.

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