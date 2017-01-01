Севший на мель танкер Delfi мог быть причастен к контрабанде – Погранслужба

Пограничники считают, что танкер участвовал в перегрузках контрабанды рядом с территориальными водами Украины.

Севший на мель танкер Delfi мог быть причастен к контрабанде dpsu.gov.ua

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Танкер Delfi, который сел на мель вблизи Одессы, мог быть причастен к контрабанде горюче-смазочных материалов из Украины. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В результате проведенных мероприятий в последнее время установлены признаки возможных схем по незаконному перемещению горюче-смазочных материалов с судов, которые длительное время находятся в зоне ожидания, вне территориального моря Украины, или на якорных стоянках портов и осуществляют бункеровку других судов с закрытой границей, или судов, которые находятся в каботажном плавании. Также установлено несколько судов, которые могли быть причастны к незаконным сделкам, за ними велось постоянное наблюдение.

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Это же касается и танкера “DELFI“, который штормом вынесло к побережью Одессы. Судно длительное время находилось в зоне ожидания, вне территориального моря Украины. Фактически, оно находилось в прилегающей зоне Украины, в режиме закрытой границы, что полностью соответствует нормам международного морского права.

В то же время, постоянный контроль пограничниками за судном практически свел к нулю возможность совершения им незаконных сделок в масштабах международных морских перевозок и прибрежного плавания.

В Госпогранслужбе отметили, что 16 ноября проводился обзор Delfi за 6 миль от берега в территориальном море Украины. Ни груз, ни запрещенные предметы, ни признаки осуществления незаконной деятельности обнаружены на судне не были.

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Однако был выявлен ряд нарушений в судовых документах, а также неудовлетворительное состояние самого судна.

Уже через несколько дней капитан судна по открытым каналам связи в море запрашивал помощь. Корабль морской охраны, находившийся на службе неподалеку, предложил помощь, однако, экипаж от помощи отказался, аргументировав, что подход буксиров к нему уже организован. Тем не менее, понимая стремительное нарастание шторма, морские пограничники не покинули аварийное судно именно в открытом море. Корабль морской охраны в ночных условиях оставался рядом, освещая обесточенное аварийное судно, чтобы его смогли найти буксиры и катер морской поисково-спасательной службы.

Напомним, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма. Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

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