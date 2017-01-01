ГУР отрицает причастность к задержанной в Крыму "шпионке"

В Минобороны предполагают, что задержание "шпионки" может оказаться провокацией.

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Главное управление разведки Минобороны Украины не имеет “никакого отношения“ к задержанной в оккупированном Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу украинской разведки женщине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки, пишет “Крым.Реалии“.

Мы никакого отношения к этому не имеем. Возможно, это очередная провокация, – сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданки РФ, которая якобы шпионила в пользу Украины в оккупированном Севастополе. Заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что если задержанная окажется гражданкой Украины, официальный Киев будет ее защищать.

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