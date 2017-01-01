3 декабря Рада разблокирует следствие по делам Майдана – Зеленский

Президент пообещал, что на следующей неделе парламент в первую очередь проголосует за необходимую поправку к закону.

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В начале следующей сессии, запланированной на 3 декабря, Верховная Рада в первую очередь рассмотрит поправки к законопроекту о ГБР. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая 29 ноября на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры, сообщает президентская пресс-служба.

Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы должны продолжать на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. Прежде всего, это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит “сливать“ дела Майдана, - сказал президент

Напомним, следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР. Адвокат Небесной Сотни Закревская объявила голодовку до принятия Радой правки для возобновления расследования дел Майдана.

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