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Уволены пять руководителей заводов Укрспирта

Комментариев: 1
Аудит Укрспирта показал, что государство спонсирует абсолютно неприбыльные предприятия, констатировал министр Милованов.
Уволены пять топ-чиновников компании
Уволены пять топ-чиновников компании
Укрспирт

Руководители Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого, Рава-Русского мест осуществления деятельности и хранения спирта (МПД) 28 ноября были уволены за нарушение порядка ведения производственной деятельности, а 29 ноября уволился и исполняющийся обязанности руководителя Борокского МПД. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

Кроме того, по его данным, в настоящее время завершается аудит на государственной предприятии Укрспирт.

"Предварительные результаты неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и причиняют вред государству", - констатировал Милованов по итогам аудита.

Ранее в Минэкономики заявляли, что приватизация Укрспирта может принести в бюджет 6-7 млрд.

Напомним, Румыния отказалась выдавать экс-директора Укрспирта. Его подозревают в растрате 172,5 млн гривен средств предприятия и уклонении от уплаты налогов на 28,2 млн гривен.

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Теги: Минэкономики, отставка, аудит, Укрспирт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ТТ69    29.11.2019, 18:30
Оценка:  0
ТТ69
кто такие ми лованы ? для которых это чудо министр ( водяру гнать не прибыльно.....)
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