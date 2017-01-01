СБУ заявила о задержании хакеров, воровавших деньги граждан США и Европы

Злоумышленники действовали в течение девяти лет. Они взламывали счета клиентов иностранных платежных систем и покупали товары, которые реализовывали в Украине.

В Черкасской области СБУ прекратила деятельность международной хакерской группировки, участники которой похищали средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторами аферы являются гражданин РФ, проживающий в Киеве, и трое жителей Черкасской области. Киберпреступники через специальные закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев. За присвоенные средства они закупали товары в популярных зарубежных Интернет-магазинах. Затем продукцию реализовывали в Украине через онлайн сервисы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры действовали с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов.

Во время обысков по местам жительства фигурантов дела в Киеве и Черкассах правоохранители изъяли, в частности, компьютерную технику, планшеты с данными, которые подтверждают противоправные закупки. Также выявлены незаконно закупленные товары: smart-часы, iPad, телефоны Iphone, видеокамеры GoPro, навигаторы, видеорегистраторы, эхолоты и т.д. и более 5 тысяч долларов США.

Сейчас решается вопрос об осуществлении злоумышленникам сообщения о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Ранее хакер похитил данные офшорного банка во имя борьбы с капитализмом. Он назвал атаку политически мотивированной и призвал других хакеров присоединиться к "борьбе с неравенством и капитализмом".

Также сообщалось, что в Киеве задержали хакера, который в США украл 6 миллионов.

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