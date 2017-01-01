В Украине с декабря пересчитают пенсии

Песионные выплаты пересчитают в связи с увеличением прожиточного минимума. минимальная пенсия вырастет на 74 гривны.

С декабря пенсионерам немного повысят выплаты Getty Images

С 1 декабря в Украине пересчитают пенсии, сообщает Пенсионный фонд в Facebook в пятницу, 29 ноября.

"Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Так, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

В ПФУ отмечают, что перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Фонда.

Ранее в Минфине пообещали перерасчет пенсии с апреля следующего года, но не уточнили на сколько.

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