Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине с декабря пересчитают пенсии

Комментариев: 0
Песионные выплаты пересчитают в связи с увеличением прожиточного минимума. минимальная пенсия вырастет на 74 гривны.
С декабря пенсионерам немного повысят выплаты
С декабря пенсионерам немного повысят выплаты
Getty Images
С 1 декабря в Украине пересчитают пенсии, сообщает Пенсионный фонд в Facebook в пятницу, 29 ноября.
 
 
"Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста", - говорится в сообщении.
 
Так, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн.
 
Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.
 
В ПФУ отмечают, что перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Фонда.
 
Ранее в Минфине пообещали перерасчет пенсии с апреля следующего года, но не уточнили на сколько.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пенсия, пенсионный фонд, пенсии, социальные выплаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь