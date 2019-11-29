"Позор" – Экс-"киборг" об участии "Альфы" в обысках у волонтерки Зверобой

Бывший "киборг" и спецназовец раскритиковал привлечение элитного спецназа к обыску дома "одной женщины".

Элитный спецназ привлекли для домашнего обыска у одной женщины facebook.com/kostenko.roman83

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Привлечение к обыску в доме волонтера Маруси Зверобой бойцов спецподразделения “Альфа“ является неэффективным использованием профессиональных силовиков. Такое мнение высказал ветеран войны на Донбассе, полковник спецподразделения СБУ “Альфа“ и “киборг“ Роман Костенко.

Мне, как выходцу из этого подразделения обидно видеть практику использования высококлассных профессионалов для “взлома дверей“ на обысках. Основная функция ЦСО “А“ - это планирование и проведение специальных операций, - написал Костенко.

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По словам “киборга“, в “Альфе“ служат высокомотивированные офицеры, подавляющее большинство из которых прошли войну на Донбассе, длительные сложные обучения и тренировки прежде чем попасть в элитный спецназ.

Государство тратит значительные средства на подготовку одного спецназовца, а их в дальнейшем используют для того, чтобы с десяток мужчин попали в помещение одной женщины. Я против того, чтобы профессионалов использовали для обычных “маски-шоу“, это не только деморализует бойцов, но и является неэффективным использованием ресурсов, - посетовал ветеран.

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По мнению, Костенко лишь реформа СБУ и преобразование ее из правоохранительного органа в спецслужбу может прекратить такую “позорную практику“.

Напомним, вчера ГБР со спецназом “Альфа“ пришли с обыском к участнице волонтерке Марусе Зверобой. Ее подозревают в угрозах президенту во время скандального стрима, в котором она вместе с нардепом Софией Фединой оскорбляла Зеленского.

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