Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Позор" – Экс-"киборг" об участии "Альфы" в обысках у волонтерки Зверобой

Комментариев: 5
Бывший "киборг" и спецназовец раскритиковал привлечение элитного спецназа к обыску дома "одной женщины".
Элитный спецназ привлекли для домашнего обыска у одной женщины
Элитный спецназ привлекли для домашнего обыска у одной женщины
facebook.com/kostenko.roman83

Читай также: В чем винят Зверобой и Федину

Привлечение к обыску в доме волонтера Маруси Зверобой бойцов спецподразделения “Альфа“ является неэффективным использованием профессиональных силовиков. Такое мнение высказал ветеран войны на Донбассе, полковник спецподразделения СБУ “Альфа“ и “киборг“ Роман Костенко.

Мне, как выходцу из этого подразделения обидно видеть практику использования высококлассных профессионалов для “взлома дверей“ на обысках. Основная функция ЦСО “А“ - это планирование и проведение специальных операций, - написал Костенко.

Читай также: У волонтера Зверобой при обыске изъяли оружие

По словам “киборга“, в “Альфе“ служат высокомотивированные офицеры, подавляющее большинство из которых прошли войну на Донбассе, длительные сложные обучения и тренировки прежде чем попасть в элитный спецназ.

Государство тратит значительные средства на подготовку одного спецназовца, а их в дальнейшем используют для того, чтобы с десяток мужчин попали в помещение одной женщины. Я против того, чтобы профессионалов использовали для обычных “маски-шоу“, это не только деморализует бойцов, но и является неэффективным использованием ресурсов, - посетовал ветеран.

Читай также: “Режим Зеленского”: Федина ответила на подозрение от ГБР

По мнению, Костенко лишь реформа СБУ и преобразование ее из правоохранительного органа в спецслужбу может прекратить такую “позорную практику“.

Напомним, вчера ГБР со спецназом “Альфа“ пришли с обыском к участнице волонтерке Марусе Зверобой. Ее подозревают в угрозах президенту во время скандального стрима, в котором она вместе с нардепом Софией Фединой оскорбляла Зеленского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: СБУ, Альфа, спецназ, Зверобой, маски-шоу, обыск, киборги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
fire_fly    29.11.2019, 19:45
Оценка:  +1
fire_fly
"Аллё, гараж!", а КТО ОТДАЛ ПРИКАЗ?
Вот и присядб на стульчак и помолчи.)))
Они получили ПРИКАЗ и его выполнили, как и подобает НАСТОЯЩИМ, а не бывшим.
Или "ты" базвришь за ослушание приказа ?
Антибес    29.11.2019, 19:19
Оценка:  -1
Антибес
Cекс-пидopгу конечно виднее.)))))
dиk    29.11.2019, 19:21
Оценка:  0
dиk
спать иди д-лоид.целый день за компом, бабла за пасквили на лечение не хватит заплатить.Или ж-па железная?
amzyraa    29.11.2019, 19:32
Оценка:  -3
amzyraa
Дык он их рашки, а там сидеть целый день и ночь за компом геройство.
eddgek    29.11.2019, 19:41
Оценка:  -2
eddgek
АнтипУк иди ты НА)(-у_Й, гони бЕса на другой стороне!!//\\\
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь