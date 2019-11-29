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Названо место проведения нормандского саммита

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Запланированная на 9 декабря встреча нормандской четверки начнется после обеда в Елисейском дворце.
Встреча нормандской четверки состоится через 10 дней
Встреча нормандской четверки состоится через 10 дней

Встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже. Об этом говорится в сообщении администрации президента Франции в пятницу, 29 ноября.

"Саммит в нормандском формате состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Также указано, что "саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером".

Более подробная программа будет сообщена позднее.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Также об ожиданиях от встречи высказались в Кремле.

 

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Теги: Франция, Париж, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fire_fly    29.11.2019, 19:40
Оценка:  +1
fire_fly
Пожелаем МУДРОСТИ президенту Украины
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