Названо место проведения нормандского саммита

Запланированная на 9 декабря встреча нормандской четверки начнется после обеда в Елисейском дворце.

Встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже. Об этом говорится в сообщении администрации президента Франции в пятницу, 29 ноября.

"Саммит в нормандском формате состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Также указано, что "саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером".

Более подробная программа будет сообщена позднее.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Также об ожиданиях от встречи высказались в Кремле.

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