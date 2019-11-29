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На Донбассе погиб украинский солдат

Комментариев: 1
Во время обстрела украинских позиций боевики смертельно ранили одного из защитников Украины.
На Донбассе погиб украинский солдат
На Донбассе погиб украинский солдат
Штаб ООС

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На Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

В ООС отметили, что боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В Луганской области обстреляли населенный пункт неподалеку Крымского. В Донецкой области под обстрел попали населенные пункты у Водяного и Широкино.

Напомним, за неделю ВСУ уничтожили 10 боевиков. Еще 15 солдат оккупационных войск составили санитарные потери врага.

 

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Теги: смерть, Донбасс, военный, гибель, обстрел, сепаратисты
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Комментариев (1)
bertal    29.11.2019, 19:30
Оценка:  0
bertal
Да ну нах, на БМ 17.40 мы уничтожили 10 сепаров и продолжаем наступление, вы определитесь: -мы наступаем? или отступаем?или просто гибнут люди?
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