На Донбассе погиб украинский солдат

Во время обстрела украинских позиций боевики смертельно ранили одного из защитников Украины.

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На Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

В ООС отметили, что боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В Луганской области обстреляли населенный пункт неподалеку Крымского. В Донецкой области под обстрел попали населенные пункты у Водяного и Широкино.

Напомним, за неделю ВСУ уничтожили 10 боевиков. Еще 15 солдат оккупационных войск составили санитарные потери врага.

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