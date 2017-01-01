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Замглавы Киевской городской таможни отправили под ночной домашний арест

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ВАКС отправил таможенника Тупальского под ночной домашний арест. Чиновника подозревают в нарушении таможенного законодательства.
Кроме меры пресечения на подозреваемого возложены дополнительные обязанности
Кроме меры пресечения на подозреваемого возложены дополнительные обязанности
Корреспондент

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому в виде ночного домашнего ареста, передает УНН.

Так, суд постановил избрать меру пресечения Тупальскому в виде ночного домашнего ареста - с 22:00 до 6:00 - до 24 января 2020 года.

Кроме меры пресечения на подозреваемого возложены дополнительные обязанности: прибывать к прокурору, следователю, в суд по каждому требованию, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве и свидетелями.

Ранее замглавы Киевской городской таможни заявил об обыске. Обыски идут у Сергея Тупальского и других сотрудников Государственной фискальной службы.

Отметим, что Тупальскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

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Теги: Киев, суд, Киевская область, Таможня, домашний арест, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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