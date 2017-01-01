Замглавы Киевской городской таможни отправили под ночной домашний арест

ВАКС отправил таможенника Тупальского под ночной домашний арест. Чиновника подозревают в нарушении таможенного законодательства.

Кроме меры пресечения на подозреваемого возложены дополнительные обязанности Корреспондент

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому в виде ночного домашнего ареста, передает УНН.

Так, суд постановил избрать меру пресечения Тупальскому в виде ночного домашнего ареста - с 22:00 до 6:00 - до 24 января 2020 года.

Кроме меры пресечения на подозреваемого возложены дополнительные обязанности: прибывать к прокурору, следователю, в суд по каждому требованию, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве и свидетелями.

Ранее замглавы Киевской городской таможни заявил об обыске. Обыски идут у Сергея Тупальского и других сотрудников Государственной фискальной службы.

Отметим, что Тупальскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet