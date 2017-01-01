Замглавы Киевской городской таможни отправили под ночной домашний арест
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому в виде ночного домашнего ареста, передает УНН.
Так, суд постановил избрать меру пресечения Тупальскому в виде ночного домашнего ареста - с 22:00 до 6:00 - до 24 января 2020 года.
Кроме меры пресечения на подозреваемого возложены дополнительные обязанности: прибывать к прокурору, следователю, в суд по каждому требованию, сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве и свидетелями.
Ранее замглавы Киевской городской таможни заявил об обыске. Обыски идут у Сергея Тупальского и других сотрудников Государственной фискальной службы.
Отметим, что Тупальскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
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