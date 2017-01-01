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В Николаеве военный пытался угнать чужое авто с женой

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Злоумышленник заскочил в машину, в салоне которой, уже сидела жена владельца и начал уезжать.
Полиция задержала злоумышленника
Полиция задержала злоумышленника
Нацполиция Украина

В Николаеве военный пытался угнать у другого мужчины машину с женой. Теперь ему грозит до пяти лет заключения. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.

Владелец Mercedes сообщил правоохранителям, что когда он находился возле своего транспортного средства, к нему подошел незнакомец и попросил помочь завести с буксира его Chevrolet Niva. Мужчина согласился и пошел к авто, а потом заметил, что в это время незнакомец не пошел с ним, а уже сел в его Mercedes и заводит его.

В салоне находилась жена заявителя, которая начала выталкивать злоумышленника с сиденья водителя, однако автомобиль уже начал движение. В этот момент за руль вскочил и заявитель, и резко дернув за ручник, остановил Mercedes и вытащил из него незнакомца, который быстро скрылся с места происшествия, оставив Chevrolet Niva, на которой передвигался.

Получив сообщение о преступлении, полицейские начали розыск преступника, и уже через несколько часов задержали его.

Выяснилось, что похитителем является неоднократно судимый 42-летний военнослужащий, который утром незаконно завладел служебным автомобилем Chevrolet Niva, а когда в нем кончилось горючее, решил похитить Mercedes.

По данному факту полицейские начали уголовное производство и задержали мужчину. Ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее полиция Киева озвучила масштабы угона автомобилей в городе.

Напомним,  СБУ задержала 13 членов группировки, которые угоняли элитные авто по всей Украине. За возврат машин владельцам преступники требовали выкуп.

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Теги: Николаев, военный, угон автомобиля
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Источник: korrespondent.net

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