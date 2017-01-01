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Минюст представил план борьбы с рейдерством

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В Минюсте рассказали о трех направлениях, по которым будут бороться с рейдерством. А именно - изменение законов и развитие IT-инфраструктуры.
Глава министерства Денис Малюська
Глава министерства Денис Малюська
пресс-служба Кабмина

Рейдерские захваты собственности в Украине намерены побороть путем перезагрузки состава органов регистрации, изменения законодательства и развития IT-инфрастуктуры. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба правительства в пятницу, 29 ноября.

"С первого сентября было сделано огромное количество работы, еще больше мы планируем сделать до конца этого года. У нас есть три направления, по которым мы боремся с рейдерством», - сказала глава Минюста.

Первое направление, по его словам, это перезагрузка персонала. Второе - совершенствование законодательства, которое содержит много пробелов и недостатков. Третье - развитие IT инфраструктуры: внедрение риск-модулей, MobileID и других современных технологий, что снизит риски незаконного вмешательства человека в систему, добавил министр.

По его словам, за первые месяцы работы было реализовано 12 пунктов из 22 дорожной карты по противодействию рейдерству.

Ранее Минюст предоставил бизнесу инструкцию на счет рейдерства.

Напомним, закон о борьбе с рейдерством вступил в силу.

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Теги: рейдерство, Минюст, рейдерский захват, рейдер, рейдерство в Украине, рейдеры
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Источник: korrespondent.net

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