В Кабмин пробралась коррупция: как ГАСИ наводняет Киев нелегальными постройками

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) продолжает выдавать незаконные разрешения на застройку Киева, чем ставит под сомнение утверждения членов Кабинета министров о борьбе с коррупцией в строительной сфере. Об этом идет речь в статье, опубликованной «Обозревателем».

Отвечая на вопросы народных депутатов во время «часа вопросов к правительству», министр развития общин и территорий Алена Бабак отметила, что преодоление коррупции в ГАСИ определена президентом Украины, как одна из приоритетных задач для Кабмина.

«И мы начали с кадровых вопросов. Но не только они решают вопрос коррупции. Должны быть приняты еще много решений по оптимизации работы этой структуры, внесению изменений в процесс осуществления и надзора, и автоматизации процесса получения разрешений и привлечения органов местного самоуправления на этапе ввода объектов в эксплуатацию», – заявила Бабак.

«Обозреватель», отметил, что при этом вся реформа под видом борьбы с коррупцией – это неприкрытый лоббизм интересов застройщиков и ликвидация системы надзора и контроля в сфере строительства. Издание также привело ряд примеров из работы «обновленной ГАСИ».

«По адресу Кудряшова, 8-10 в Соломенском районе Киева расположены пятиэтажные общежития Национальной академии внутренних дел. В 2017 году эта территория приглянулась застройщикам. По данным системы «Прозорро», ГАСИ, сначала заказчику по этому объекту было предоставлено вполне обоснованные отказы, из-за несоответствия проектных решений целевому назначению земельного участка и несоответствие этажности и плотности застройки. Но потом, по словам и. о. председателя ГАСИ Александра Строкача «кадровые изменения в разрешительном департаменте ГАСИ позволили наладить нормальный процесс отработки разрешительных документов на строительство», – говорится в материале.

В итоге ГАСИ санкционировала строительство 20-22 этажного жилого комплекса, несмотря на очевидное несоответствие проектной документации всем градостроительным нормам. «Обозреватель» привел и другие яркие примеры явно коррупционных решений ГАСИ.

«Интересно, такое положение дел, это следствие нехватки реального опыта министра-учительницы иностранных языков, которая работала только с грантовыми проектами в сфере ЖКХ? Или коррупционный строительный спрут уже опутал «правительство технократов» Зеленского?» – в заключение риторически спрашивает автор статьи.