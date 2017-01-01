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В Запорожье задержали священника с наркотиками - СМИ

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Забирать посылку с наркотиками приехал протоиерей, который ждал иеромонаха в машине, пишут СМИ.
Священники пытались получить посылку с наркотиками
Священники пытались получить посылку с наркотиками
forpost.media

В Запорожье при получении посылки с наркотиками задержали иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Илиодора, сообщает издание Форпост.

Как сообщил источник в полиции, получать посылку вместе со служителем церкви приехал его друг - протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто и, наблюдая за задержанием, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ московского патриархата.

Как пишет издание, на спасение своих людей в течении 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы, но помочь задержанному не получилось и священника доставили в полицию.

Ранее в Харькове задержали старшего лейтенанта полиции во время сбыта наркотиков.

 

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Теги: наркотики, Запорожье, священник
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Источник: korrespondent.net

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