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Бросивший яйцо в Януковича стал заместителем губернатора

Комментариев: 2
В 2004 году в отношении Романюка было открыто уголовное дело и ему грозило 4 года лишения свободы за брошенное в Януковчиа яйцо.
Криклий и Романюк (справа)
Криклий и Романюк (справа)
facebook.com/vladyslav.kryklii

Бросивший в 2004 году яйцо в бывшего президента Виктора Януковича Дмитрий Романюк стал заместителем губернатора Ивано-Франковской области. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

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"Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича, человек который рискнул такое сделать - это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем о нем еще слышать, как об эффективном менеджере, значительно чаще", - написал министр.

Напомним, в 2014 году Романюк намеревался баллотироваться в Верховную Раду.

В 2004 году было открыто уголовное дело и ему грозило 4 года лишения свободы за брошенное в Януковчиа яйцо.

Ранее Романюк был преподавателем кафедры маркетинга и менеджмента экономического факультета Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, получил два образования - экономическое и юридическое, закончил аспирантуру. 

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Теги: Губернатор, чиновники, Мининфраструктуры, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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alex-yes    30.11.2019, 09:28
Оценка:  0
alex-yes
я бросил,а романюк зам главы.где справедливость?!нету)
bertal    30.11.2019, 09:27
Оценка:  +1
bertal
Херой, по нынешнему времени, ему сидеть положено, а ему зам мера-слов нет, одни выражения
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