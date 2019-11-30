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На сайте президента появилась петиция о запрете продукции Apple

Комментариев: 10
iPhone предлагают приравнять к георгиевской ленте.
iPhone хотят приравнять к "колорадской ленте"
iPhone хотят приравнять к "колорадской ленте"
freepik.com

Петиция на сайте Президента Украины Владимира Зеленского предлагает запретить деятельность компании Аpplе в Украине, вывезти имеющуюся продукцию из страны и приравнять іРhone к "колорадской ленте". Петиция №22/079808-эп размещена на сайте главы государства и набрала за сутки почти 50 подписей.

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“Компания Аpple поддержала оккупацию Крыма, определив его территорией России в своих приложениях. Требую немедленно запретить их деятельность в Украине, запретить их продукцию, ее ввоз и имеющуюся. Приравнять iРhone к колорадским лентам! Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств. Прошу поддержки и максимального распространения! Вместе к победе! Слава Нации!” — говорится в тексте петиции.

Для рассмотрения петиции нужно 25 тысяч голосов. Сбор подписей продлится еще 91 день.

Напомним, ранее сообщалось, что в Apple объяснили признание Крыма российским из-за российских законов.

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Теги: петиция, Крым, Apple
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Комментариев (11)
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СлепойПью    30.11.2019, 15:43
Оценка:  +1
СлепойПью
Ну совсем долбанулись...
Антибес    30.11.2019, 15:42
Оценка:  -1
Антибес
Старушка Виолетта,ты снова перепила глодопойла.Я в Украине живу.Понимаю,тебя это бесит,поэтому ты и"раздаёшь"всем инакомыслящим российское гражданство.Но,твоё голословие тоже очень потешное,как и ты сама,упоротая,престарелая клоунесса.)))))
Krotol2    30.11.2019, 15:39
Оценка:  0
Krotol2
Майдавонь поразила какая то болячка.Их надо позакрывать по психушкам
Krotol2    30.11.2019, 15:33
Оценка:  -1
Krotol2
В Украине уже нет политики а есть филиал дурдома ))))))
VSHIVANKA    30.11.2019, 15:32
Оценка:  +2
VSHIVANKA
APPLE НА МЫРОТВОРЫЦЬ !!!
СУГС !!!
Антибес    30.11.2019, 15:28
Оценка:  +1
Антибес
Шизофреников и дегенератов в нашей охреНэньке за последние 5 лет повылазило из своих халуп великое множество.Так что можно не сомневаться,эта петиция наберёт много голосов.Но,почему бы,в таком случае,не запретить яблоки и не вырубить все яблони?Ведь на логотипе компании Apple изображён именно этот ф
Woodbrother    30.11.2019, 15:38
Оценка:  -1
Woodbrother
Все дегенераты у нас импортные . Вот вы например, живете на своей тухлой москве, и ни дня без Украины прожить не в состоянии.
WTF2_eбy_в_рот    30.11.2019, 15:25
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
тапиздeц! на хyепросец его нахyй!!!!!! проживем и без мобилы, в схронах один хyй не ловит)))))))))))))
Woodbrother    30.11.2019, 15:16
Оценка:  -6
Woodbrother
Без айфонов жить можно прекрасно. Полно в мире сверхдорогих телефонов для понтов.
bertal    30.11.2019, 15:10
Оценка:  +3
bertal
Маразм крепчает,
Carelessangel    30.11.2019, 15:10
Оценка:  +4
Carelessangel
от ДО Л БО Е БЫ
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