Одесского копа уволили за избиение директора госпредприятия

Полицейский ударил чиновника во время осмотра госпредприятия и был уволен за превышение служебных полномочий.

Расследование по данному инциденту продолжается из открытых источников

Во время осмотра помещения госпредприятия в Одессе оперуполномоченный органов внутренних дел ударил его директора. Об этом сообщает пресс-служба одесской прокуратуры.

По данным экспертизы, мужчина получил телесные повреждения средней тяжести.

Полицейского уволили и сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее в Одесской области боксер иностранец избил полицейского в ресторане.

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