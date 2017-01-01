Одесского копа уволили за избиение директора госпредприятия
Полицейский ударил чиновника во время осмотра госпредприятия и был уволен за превышение служебных полномочий.
Во время осмотра помещения госпредприятия в Одессе оперуполномоченный органов внутренних дел ударил его директора. Об этом сообщает пресс-служба одесской прокуратуры.
По данным экспертизы, мужчина получил телесные повреждения средней тяжести.
Полицейского уволили и сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК).
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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