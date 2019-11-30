На Донбассе семь обстрелов за сутки, у ВСУ потери
Позиции военных обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов крупного калибра.
За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб военный. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в субботу, 30 ноября.
Читай также: На Донбассе погиб украинский солдатСогласно сообщению, противник обстреливал позиции военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Обстрелы велись в районах Крымского, Луганского, дважды у Водяного, Широкино, Старогнатовки, Новотроицкого.
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
Отметим, днем ранее на Донбассе было 9 обстрелов, военные не пострадали.
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