Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе семь обстрелов за сутки, у ВСУ потери

Комментариев: 1
Позиции военных обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов крупного калибра.
С начала суток 30 ноября на Донбассе "тишина"
С начала суток 30 ноября на Донбассе "тишина"
facebook.com/pg/pressjfo.news

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб военный. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в субботу, 30 ноября.

Читай также: На Донбассе погиб украинский солдат

Согласно сообщению, противник обстреливал позиции военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись в районах Крымского, Луганского, дважды у Водяного, Широкино, Старогнатовки, Новотроицкого.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Отметим, днем ранее на Донбассе было 9 обстрелов, военные не пострадали.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Прекращение огня на Донбассе, Потери Украины в АТО, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
bertal    30.11.2019, 09:29
Оценка:  0
bertal
Для кого эти сводки? Для России или США?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь