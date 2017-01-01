В Харькове прогремел взрыв, есть погибшие

Взрыв прогремел в гаражном кооперативе.

В Харькове в результате взрыва в гаражном кооперативные погибли трое людей. Об этом сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, пишет Depo.Харьков.

Взрыв в гаражном кооперативе kh.depo.ua

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"Да, факт я подтверждаю. Наши выехали на пожар. Во время тушения пожара был обнаружен один (труп – ред.) сначала. Потом дальше начали тушить – нашли еще двух. Потом туда вызвали кран, чтобы поднять плиту. Конструкцию подняли. Там сейчас обследуют уже правоохранители", - сказал Лупандин.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом грабители взорвали банкомат.

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