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Десятки ливийцев не хотят покидать Украину после "лечения"

Комментариев: 2
Иностранцы приезжали в Украину якобы на лечение, но оставались дольше разрешенного срока. Некоторые даже не появлялись на лечении.
Нелегалов депортируют в страну происхождения
Нелегалов депортируют в страну происхождения
dpsu.gov.ua

В Украине выявили более полсотни ливийцев, которые находились в стране под видом "лечения". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 30 ноября.

По данным пограничников, иностранцы прибывали в Украину для лечения, но большинство оставалось на дольше. Много ливийцев нередко оставались в Украине с просрочкой в полгода, а некоторые даже не появлялись в лечебных учреждениях. 

"Сейчас правоохранители установили более полусотни ливийцев-нарушителей, которые прибыли в Украину с целью лечения. Сейчас продолжаются активные мероприятия по установлению мест их пребывания. На днях на Киевщине оперативникам удалось разоблачить 13 иностранцев. Эти иностранные граждане привлечены к административной ответственности и в отношении них представителями миграционной службы принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения", - говорится в сообщении. 

В то же время, руководителей двух частных медучреждений привлекли к административной ответственности. Правоохранители проверяют вопрос относительно возможного функционирование канала незаконной миграции под видом "медицинского туризма".

Ранее в Харьковской области перекрыли канал переправки нелегалов в Россию, к которому оказались причастны пограничники и таможенники.

 

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Теги: иностранцы, пограничная служба, пограничники, нелегальные мигранты, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    30.11.2019, 11:57
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ЭТО СКАЖИТЕ СПАСИБО СВОИМ ХОЗЯЕВАМ С ВАШИНГТОНА , КОТОРЫЕ УСТРОИЛИ В ЛИВИИ ГОСПЕРЕВОРОТ , СВЕРГЛИ И УБИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕЗИДЕНТА , ВВЕРГЛИ В ХАОС ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НЕКОГДА СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЮЩУЮСЯ МИРНУЮ СТРАНУ .....
МАЙДАУНОВ , ЭТО ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ ?
ИИИИИИИИИИ    30.11.2019, 12:04
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
Мне это напоминает Европу, где уже эта чернота - хозяева. Да, вы правы - из Украины устраивают перевалочный пункт для мигрантов, особенно нелегалов. Я смотрю по Киеву в спальных районах муслимов уже больше, чем коренных жителей. И плодятся же.
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