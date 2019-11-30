В НАБУ открыли дело против Слуг народа из-за зарплат в конвертах

Антикоррупционеры проверяют заявление нардепа.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против депутатов фракции “Слуга народа“ в связи с возможными доплатами им “в конвертах“.

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Соответствующие документы в своем Telegram-канале обнародовал нардеп от ЕС Алексей Гончаренко, говорится в сообщении ТСН.

Так, в официальном ответе на поданное заявление Гончаренко говорится о том, что начато досудебное расследование в уголовном производстве “по факту возможного получения народными депутатами Украины – членами депутатской фракции “Слуга народа“, неправомерной выгоды для себя за совершение или несовершение таким служебным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьих лиц действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения“.

Также нардеп обнародовал и извлечение из Единого реестра досудебных расследований, в котором указывают соответствующие факты. По словам Гончаренко, “конверты“ с доплатами раздавал нардеп от “Слуги народа“ Николай Тищенко.

Напомним, исключенная из состава фракции “Слуга народа“ народный депутат Анна Скороход рассказала об угрозах от председателя фракции Давида Арахамии после ее голосования против рынка земли. Кроме этого, комментируя обвинения Арахамии о том, что она предлагала нардепам “денежную помощь“, Скороход сказала, что депутаты получают по 5 тысяч долларов.

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