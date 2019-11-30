ДТП на Одесчине: коп насмерть сбил пешехода
В Одесской области полицейский на автомобиле насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Читай также: Травмы, кома, смерть: в смертельном ДТП под Одессой обвинили синоптиков"Около 20 часов вблизи села Сафьяны на автодороге Измаил-Одесса под колесами автомобиля ВАЗ погиб человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливается механизм ДТП", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, авария произошла на неосвещенном участке дороги. Автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в карете "скорой".
За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы.
Информацию о ДТП передано сотрудникам Государственного бюро расследований.
Согласно результатам медицинского осмотра, у полицейского признаков опьянения не выявлено.
Ранее похожая авария произошла в Черниговской области. В городе Сновск коп на авто сбил велосипедиста, отвез его домой и исчез. За это ему грозит увольнение.
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