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ДТП на Одесчине: коп насмерть сбил пешехода

Комментариев: 1
Погибший мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках.
Делом займется Госбюро расследований
Делом займется Госбюро расследований
od.npu.gov.ua

В Одесской области полицейский на автомобиле насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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"Около 20 часов вблизи села Сафьяны на автодороге Измаил-Одесса под колесами автомобиля ВАЗ погиб человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливается механизм ДТП", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла на неосвещенном участке дороги. Автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в карете "скорой".

За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы. 

Информацию о ДТП передано сотрудникам Государственного бюро расследований.

Согласно результатам медицинского осмотра, у полицейского признаков опьянения не выявлено.

 

Ранее похожая авария произошла в Черниговской области. В городе Сновск коп на авто сбил велосипедиста, отвез его домой и исчез. За это ему грозит увольнение.

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Теги: ДТП, авария, Одесская область, велосипедист, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    30.11.2019, 12:29
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
какой дебил решил называть этих уeбищ копами? насрaно-само то
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