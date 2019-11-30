ДТП на Одесчине: коп насмерть сбил пешехода

Погибший мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках.

В Одесской области полицейский на автомобиле насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читай также: Травмы, кома, смерть: в смертельном ДТП под Одессой обвинили синоптиков "Около 20 часов вблизи села Сафьяны на автодороге Измаил-Одесса под колесами автомобиля ВАЗ погиб человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливается механизм ДТП", - говорится в сообщении. "Около 20 часов вблизи села Сафьяны на автодороге Измаил-Одесса под колесами автомобиля ВАЗ погиб человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливается механизм ДТП", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла на неосвещенном участке дороги. Автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в карете "скорой".

За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы.

Информацию о ДТП передано сотрудникам Государственного бюро расследований.

Согласно результатам медицинского осмотра, у полицейского признаков опьянения не выявлено.

Ранее похожая авария произошла в Черниговской области. В городе Сновск коп на авто сбил велосипедиста, отвез его домой и исчез. За это ему грозит увольнение.

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