В аэропорту Борисполь у пассажира изъяли гранату

"Работники службы безопасности аэропорта Борисполь в одном из багажей на самолет рейса Киев - Хургада обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту Борисполь и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что багаж с гранатой принадлежит 36-летнему жителю Донецка. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Ранее сообщалось, что в Володарке Киевской области полиция в ходе обыска у подозреваемого в краже обнаружила гексоген – одну из самых мощных взрывчаток.