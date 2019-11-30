На Закарпатье задержали груз с почти 400 кг наркотиков

В страны ЕС попытались ввезти героин.

Как предварительно установили правоохранители, житель Волыни пытался незаконно переместить через КПП Ужгород 374 кг героина.

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Товар контрабандист спрятал в письмах фанеры, которые согласно документам направлялись из Киева в Германию.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 305 (покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала вымогателей в пяти регионах.

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