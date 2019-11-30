Зеленский уволил замсекретаря СНБО сразу с нескольких должностей

Сергей Кривонос уверен, что на указе настоял секретарь СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса с нескольких должностей. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

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Так, Кривоноса уволили с должности председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Сам Кривонос считает, что указ подписан под давление самого секретаря СНБО.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу - таки протолкнул подписания указа. Мои личные выводы будут впоследствии, "новость" прилетела мне в дороге ..

Ясно одно, что не желает определенных должностных лиц реализацию программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш ..

И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины на посмешище с клоунами", - написал Кривонос на своей странице в Facebook.

В марте 2019 года Сергей Кривонос стал заместителем секретаря СНБО, сменив на этом посту фигуранта коррупционного скандала Олега Гладковского.

До этого он занимал должность заместителя командующего Силами специальных операций ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в СНБО создадут спецгруппу для мониторинга ситуации и угроз в энергетике из-за импорта из России.

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