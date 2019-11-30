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Зеленский уволил замсекретаря СНБО сразу с нескольких должностей

Комментариев: 8
Сергей Кривонос уверен, что на указе настоял секретарь СНБО.
Сергей Кривонос был уволен указом Зеленского
Сергей Кривонос был уволен указом Зеленского
facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса с нескольких должностей. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

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Так, Кривоноса уволили с должности председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Сам Кривонос считает, что указ подписан под давление самого секретаря СНБО.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу - таки протолкнул подписания указа. Мои личные выводы будут впоследствии, "новость" прилетела мне в дороге ..
Ясно одно, что не желает определенных должностных лиц реализацию программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш ..
И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины на посмешище с клоунами", - написал Кривонос на своей странице в Facebook.

В марте 2019 года Сергей Кривонос стал заместителем секретаря СНБО, сменив на этом посту фигуранта коррупционного скандала Олега Гладковского.

До этого он занимал должность заместителя командующего Силами специальных операций ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в СНБО создадут спецгруппу для мониторинга ситуации и угроз в энергетике из-за импорта из России.

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Теги: Кривонос, Зеленский, СНБО
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Комментариев (9)
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Woodbrother    30.11.2019, 15:36
Оценка:  0
Woodbrother
Совет национальной обороны, состоящий из тупых клоунов - ЗЕговнюки сделали это вместе . Потом чур не плакать и не квакать, когда вас буряты будут утилизировать.
bugrov3    30.11.2019, 15:35
Оценка:  +1
bugrov3
НУ СЧАС ТАМ СИВОХО - ПЛЯТЬ, БАНКУЕТ. ему-бы в жюри, а оно в снбо подалось. как адену партупею.... вообщем поц.
Woodbrother    30.11.2019, 15:36
Оценка:  0
Woodbrother
Сивоха - это сепарский выродок, готовый хоть сейчас платить деньги рассейским оккупантам.
WTF2_eбy_в_рот    30.11.2019, 15:30
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
ебaть, как так? всех хэроев нахyй, скотомогильники атошников обсыкают, eбло активистам бьют..... куда страна катится?
Woodbrother    30.11.2019, 15:18
Оценка:  -2
Woodbrother
С нового года РНБО будет ездить на гастроли и выступать на корпоративах.
WTF2_eбy_в_рот    30.11.2019, 15:28
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
а ты сзади на отсосе))))))))))
Woodbrother    30.11.2019, 15:30
Оценка:  0
Woodbrother
От какого гэйпарада вы отстали ?
WTF2_eбy_в_рот    30.11.2019, 15:31
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
мы вас eбем на Донбассе)))))) тут хэроев дырявых дохyя))))))))))))))
Woodbrother    30.11.2019, 15:34
Оценка:  +1
Woodbrother
Если вас оторвать от московского дивана, то вы всретесь от испуга.
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