Не приносит удовольствия: Зеркаль рассказала о причинах своего увольнения
Бывшая замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль подчеркнула, что ее не заставляли писать заявление об увольнении, она сделала это по собственному желанию
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Зеркаль подчеркнула, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы. Об этом она рассказала в интервью DW.
"Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками. Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие ", - рассказала она.
По словам Зеркаль, сейчас ее заявление уже находится у госсекретаря.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеркаль уволилась
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