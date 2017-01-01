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Не приносит удовольствия: Зеркаль рассказала о причинах своего увольнения

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Заявление об отставке уже подано.
Зеркаль объяснила причину ухода
Зеркаль объяснила причину ухода
zn.ua

Бывшая замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль подчеркнула, что ее не заставляли писать заявление об увольнении, она сделала это по собственному желанию 

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Зеркаль подчеркнула, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы. Об этом она рассказала в интервью DW.

"Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками. Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, видимо, другие ", - рассказала она.

По словам Зеркаль, сейчас ее заявление уже находится у госсекретаря.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеркаль уволилась

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