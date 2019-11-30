На трассе Киев-Чоп загорелся международный автобус

Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет.

Ровенские спасатели на трассе Киев-Чоп ликвидировали возгорание в пассажирском автобусе международного сообщения Харьков-Познань.

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Как говорится в сообщении спасателей, 30 ноября в 12:27 по спецлинии 101 поступило сообщение о возгорании в моторном отсеке двухэтажного пассажирского автобуса международного сообщения Харьков-Познань на автодороге Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района.

К месту происшествия были направлены два дежурных пожарно-спасательных отделения и оперативно-координационный центр областного управления ДСНС.

"Еще до приезда спасателей водитель самостоятельно с помощью огнетушителя гасил пожар. Пожарные еще дополнительно подали на тушение и охлаждение моторного отсека автобуса огнетушащие вещества. Пожар был быстро ликвидирован. Из 46-ти пассажиров, находившихся в автобусе никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работало три единицы спецтехники ДСНС и 12 спасателей.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки протекла крыша.

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