Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На трассе Киев-Чоп загорелся международный автобус

Комментариев: 2
Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет.
У автобуса загорелся моторный отсек
У автобуса загорелся моторный отсек
facebook.com

Ровенские спасатели на трассе Киев-Чоп ликвидировали возгорание в пассажирском автобусе международного сообщения Харьков-Познань. 

Читай также: На авиашоу в Индии сгорели почти 300 авто

Как говорится в сообщении спасателей, 30 ноября в 12:27 по спецлинии 101 поступило сообщение о возгорании в моторном отсеке двухэтажного пассажирского автобуса международного сообщения Харьков-Познань на автодороге Киев-Чоп возле села Грушвица Ровенского района.

К месту происшествия были направлены два дежурных пожарно-спасательных отделения и оперативно-координационный центр областного управления ДСНС.

"Еще до приезда спасателей водитель самостоятельно с помощью огнетушителя гасил пожар. Пожарные еще дополнительно подали на тушение и охлаждение моторного отсека автобуса огнетушащие вещества. Пожар был быстро ликвидирован. Из 46-ти пассажиров, находившихся в автобусе никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работало три единицы спецтехники ДСНС и 12 спасателей.
Причина возгорания устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки протекла крыша.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: автобус, пожар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    30.11.2019, 16:39
Оценка:  -1
Антибес
В нашей охреНэньке 95% междугородних(международных)автоб усов-откровенный хлам на колёсах.Бесплатный совет:всегда берите с собой в путешествие на автобусе какой-нибудь тяжёлый предмет,чтобы была возможность,в случае чего,разбить стекло и увеличить шансы спастись.
Woodbrother    30.11.2019, 16:45
Оценка:  -1
Woodbrother
Тяжело жить на вашей вонючей россии.. У вся страна- это хлам, ну за исключением рублевки.
Антибес    30.11.2019, 16:50
Оценка:  0
Антибес
Старушка Виолетта,и снова,как и всегда,толсто.Я в Украине живу и практически ежедневно вижу какой хлам в виде автобусов,ездит по нашим дорогам.Не сомневайся,когда ты протрезвеешь от глодопойла и откроешь глаза,ты тоже это увидишь.)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь