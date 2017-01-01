В Запорожской области задержана похищавшая людей банда

Всего в ОПГ было 20 человек.

В Запорожской области полицейские задержали пять членов банды, подозреваемых в совершении 20 тяжких преступлений.

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Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, установлено, что организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20-ти до 38-ми лет.

Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления: разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе из авто, квартир и личного имущества граждан, похищения людей с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время собраны материалы, которые обоснованно подтверждают причастность членов банды к совершению не менее 20 преступлений на территории Запорожской области. Только за этот год бандой было совершено 10 уголовных преступлений, в том числе с применением оружия. Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили, вещи и отдых.

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Сегодня правоохранители проводят 46 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в местах хранения похищенных вещей и цехах, где они переплавляли похищенные кабели ГТС.

По результатам мероприятий изъято оружие и боеприпасы, денежные средства, автомобили, наркотические средства и т.д.

По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

Полицейские принимают меры для розыска и задержания других фигурантов.

Напомним. ранее сообщалось, что полиция задержала преступную группировку во главе с "Самвелом Донецким".

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