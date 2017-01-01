Президент Франции наградил командующего ВМС Украины

Макрон наградил Воронченко орденом "За заслуги".

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко французским национальным орденом "За заслуги" Об этом сообщают Военно-морские силы Украины в Facebook.

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Орден Воронченко вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Одессе на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.

"Национальный орден "За заслуги", который я имел честь только вручить лично господину адмиралу Игорю Воронченко является вторым по значимости во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским Военно-морским силам", - сказал де Понсен.

Воронченко назвал награду оценкой деятельности всех ВМС Украины.

"Между нашими флотами поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждый заход корабля, это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы Военно-морские силы как можно быстрее получали совместимости со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - подчеркнул Воронченко.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные катера США вошли в состав ВМС Украины.

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