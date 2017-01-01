В Днепре задержали подростков-минеров школ

Школьники "заминировали" 18 учебных заведений.

27 и 28 ноября в полицию поступали сообщения о заминировании в общем 18-ти учебных заведений Днепра и Каменец-Подольского. Правоохранители оперативно установили псевдоминеров, которыми оказались двое подростков из Днепра. Полицейские провели обыски, в рамках которых изъяли технику, с которой отправлялись ложные сообщения о заминировании, сообщает пресс-служба ведомства

Сообщения о минировании отправляли по электронной почте npu.gov.ua/

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Мотив у подростков был следующий: создать искусственный ажиотаж вокруг "заминирований", о которых им стало известно из средств массовой информации.

Продолжается досудебное расследование. Уголовное производство открыто по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. В полиции напоминают, что за такие "шутки" грозит до 8 лет тюрьмы.

Изъятая техника npu.gov.ua/

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове пьяные школьницы издевались над подругой.

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