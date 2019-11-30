Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина думает о расследованиях для Трампа - СМИ

Комментариев: 2
Власти в Киеве хотят найти в Вашингтоне большую поддержку, но не знают кому доверять после скандала с импичментом, сообщает CNN.
Украина может начать выгодные Трампу расследования
Украина может начать выгодные Трампу расследования

Украинские власти все еще могут объявить о выгодных американскому президенту Дональду Трампу расследованиях, заявил телеканал CNN 29 ноября со ссылкой на источники, знакомые с позицией Киева.

Читай также: Трампу дали время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

В Украине таким образом хотят улучшить отношение Трампа, утверждают собеседники американского канала.

Отмечается, что украинские власти осознают свою зависимость от США в плане помощи в сфере безопасности, но и ищут большей поддержки. При этом Киев не знают, кому довериться, чтобы донести свою позицию до Трампа.

Многие из американских чиновников, которые занимаются отношениями между США и Украиной, теперь вовлечены в процедуру импичмента, поэтому в Киеве думают, что они потеряли "доверие Трампа", указывает CNN.

О каких потенциальных расследованиях идет речь и когда о них может быть объявлено, источники CNN не сообщили. Но, как утверждают собеседники, украинские чиновники признали, что любые потенциальные расследования должны затрагивать "текущие проблемы, а не только проблемы прошлого".

Ранее Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире. По его мнению, украинские власти воспринимают США как кормушку. Такое заявление он сделал в интервью в связи с завершением первой фазы слушаний о его импичменте. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Импичмент Президента, расследование, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    30.11.2019, 18:23
Оценка:  +1
Антибес
Думает?Интересно чем?Как и всегда,жoпой?Хотим поставить на Трампа,но он вряд-ли выиграет президентские выборы 2020.А если,как и в 2016-м,не поставим на Трампа,а выборы он снова выиграет?Снова будем"переобуваться"?)) )))
VSHIVANKA    30.11.2019, 17:24
Оценка:  +1
VSHIVANKA
БЛИИИИН.....
ЧТО ДЕЛАТЬ ?!
КАКИМ ХОЗЯЕВАМ ЛИЗНУТЬ ЧТОБЫ НЕ ПРОГАДАТЬ ?!
И ДЕМОКРАТЫ , И РЕСПУБЛИКАНЦЫ.....
ЧТО ДЕЛАТЬ , КОМУ ЛИЗАТЬ ЗАДНИЦУ ?!
А ВДРУГ НА ВЫБОРАХ ПОБЕДЯТ НЕ ТЕ КОМУ ЛИЗАЛИ ?!
ШО ДЭЛАТЬ КОМУ ЛИЗАТЬ ?!
ЗРАДА!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь