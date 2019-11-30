Зеленский позвал на встречу пострадавших от Беркута студентов

Президент хочет встретиться с пострадавшими в самом начале Революции Достоинства.

Президент Украины пригласил пострадавших от действий правоохранителей на встречу.

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"6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного – счастливого будущего для своей страны. Они и были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи", - написал Зеленский в Facebook.

Встречу президент запланировал на следующую неделю. Зеленский хочет узнать, как сложилась их судьба.

"Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались в Украине? Получили после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что 3 декабря Рада разблокирует следствие по делам Майдана.

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