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Зеленский позвал на встречу пострадавших от Беркута студентов

Комментариев: 5
Президент хочет встретиться с пострадавшими в самом начале Революции Достоинства.
Зеленский хочет пообщаться с пострадавшими студентами
Зеленский хочет пообщаться с пострадавшими студентами
fakty.ua

Президент Украины пригласил пострадавших от действий правоохранителей на встречу. 

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"6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного – счастливого будущего для своей страны. Они и были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи", - написал Зеленский в Facebook

Встречу президент запланировал на следующую неделю. Зеленский хочет узнать, как сложилась их судьба.

"Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались в Украине? Получили после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что 3 декабря Рада разблокирует следствие по делам Майдана.

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Теги: Майдан, Зеленский, студенты, Беркут
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Комментариев (5)
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Антибес    30.11.2019, 18:14
Оценка:  -2
Антибес
Зе позвал"студентов",котор ым в 2013-м было по 30-40 лет?Фееричный очередной пассаж!Хотя правильно говорят:"Век живи-век учись"!)))))
Л_о_л_а    30.11.2019, 18:14
Оценка:  -2
Л_о_л_а
эти "студенты" уже на пенсию пошли...там из 70 человек всего 5 студентов было

А позвать пострадавших милиционеров, желания нет? После таких двойных стандартов какой милиционер будет защищать власть?
VSHIVANKA    30.11.2019, 18:03
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ТЕХ БЕРКУТОВЦЕВ , КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ОНИЖЕДЕТЕЙ , ИЛИ РОДСТВЕННИКОВ ТЕХ БЛЮСТИТЕЛЕЙ ПОРЯДКА , КОТОРЫХ ЭТИ УБЛЮДКИ УБИЛИ , КЛОУН НЕ ХОЧЕТ УВИДЕТЬ ?
А РОДСТВЕННИКОВ ОДЕССИТОВ УБИТЫХ 2 МАЯ 2014 ГОДА ?
skygravity    30.11.2019, 18:12
Оценка:  +2
skygravity
у Вас мандавошек все понакатанной - распятый мальчик, летчик Волошин, испанский диспетчер, кровавая хунта, 2мая в одессе, услышьте донбасс, спасите донбасс, это шахтеры, нас там нет...
MG83    30.11.2019, 17:55
Оценка:  -1
MG83
Спасибо вам студенты за ...
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