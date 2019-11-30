Зеленский ищет избитых на Майдане студентов

Украинский лидер хочет встретиться с "теми романтиками, которые делали революцию". Его интересует, смогли ли они управлять страной.

Президент Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут на Майдане. Об этом 30 ноября он написал на своей странице в Facebook.

"Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - говорится в его сообщении.

Зеленский считает, что эти молодые люди были "теми романтиками, которые делают революцию". Он также отметил, что Революцию достоинства "используют в своих целях негодяи".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и претворять в жизнь перемены?", - задается вопросами Зеленский.

В связи с этим президент написал, что очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что суды признали виновными 59 человек по делам Майдана.

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