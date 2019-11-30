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Зеленский ищет избитых на Майдане студентов

Комментариев: 6
Украинский лидер хочет встретиться с "теми романтиками, которые делали революцию". Его интересует, смогли ли они управлять страной.
Зеленский хочет встретиться с избитыми на Майдане студентами
Зеленский хочет встретиться с избитыми на Майдане студентами

Президент Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут на Майдане. Об этом 30 ноября он написал на своей странице в Facebook.

"Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - говорится в его сообщении.

Зеленский считает, что эти молодые люди были "теми романтиками, которые делают революцию". Он также отметил, что Революцию достоинства "используют в своих целях негодяи".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и претворять в жизнь перемены?", - задается вопросами Зеленский.

В связи с этим президент написал, что очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что суды признали виновными 59 человек по делам Майдана.

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Теги: студенты, Беркут, майдан, Владимир Зеленский, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    30.11.2019, 20:14
Оценка:  0
Колишній-східняк
вштванки лолы и другие бараны лучше знают...
VSHIVANKA    30.11.2019, 20:09
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ЧТО ТАМ С МАЙДАНУТОЙ ЯКОБЫ НЕБЕСНОЙ СКОТНЕЙ ?
СКОЛЬКО БОМЖЕЙ ЗАПИСАЛИ В ЭТИ СПИСКИ ? )))
Л_о_л_а    30.11.2019, 20:02
Оценка:  +1
Л_о_л_а
уже писала и снова повторю - эти "студенты" уже на пенсии,там из 70 человек только 5 студентов было
бараны    30.11.2019, 20:01
Оценка:  0
бараны
Он также отметил, что Революцию достоинства "используют в своих целях негодяи". "Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и претворять в жизнь перемены?", - задается вопросами Зеленский.
BabaYul    30.11.2019, 20:00
Оценка:  0
BabaYul
Президент, что дурак? Он хочет узнать у этих "рэволюционэров" кто управляет страной? Порох бил беспробудно, а этот видно весёлые таблетки глотает.
Антибес    30.11.2019, 19:47
Оценка:  0
Антибес
А хули их искать.Зе,зайди в базу Пенсионного фонда.Все эти"студенты"там.)))))
VSHIVANKA    30.11.2019, 19:28
Оценка:  +3
VSHIVANKA
А ПОКАЛЕЧЕННЫХ И УБИТЫХ СОТРУДНИКОВ МВД ОН НЕ ХОЧЕТ НАЙТИ. ?
А УБИТЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОДЕССЫ ОН НЕ ХОЧЕТ ВСПОМНИТЬ И НАКАЗАТЬ ИХ УБИЙЦ , КОТОРЫЕ И НЕ СКРЫВАЮТСЯ ?
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