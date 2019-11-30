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Макрон наградил командующего ВМС Украины орденом

Комментариев: 3
Французский посол пообещал развитие отношений между Военно-морскими силами Франции и Украины.
Воронченко наградили французским орденом За заслуги
Воронченко наградили французским орденом За заслуги
ВМС Украины

Командующего Военно-морскими силами Украина адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Французской Республики За заслуги. Награду вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен 30 ноября в Одессе на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot, сообщается на странице командования ВМС ВСУ в Facebook.

"Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно", - заявил посол.

Он отметил, что о качественном уровне сотрудничества между Украиной и Францией свидетельствуют стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей и остановки французских кораблей в Одессе.

Вернем все детали. Как Зеленский встречал корабли

Этьен де Понсен пообещал, что в будущем отношения между Военно-морскими силами Франции и Украины будут развиваться.

В свою Воронченко подчеркнул, между украинским и французским флотами поддерживается плодотворное сотрудничество.

"Каждое прибытие корабля - это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов для того, чтобы Военно-морские силы быстрее получали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - сказал адмирал.

Commandant Birot прибыл в порт Одессы с четырехдневным визитом 28 ноября. Программа визита Commandant Birot предусматривает встречи с представителями ВМС Украины и ряд других мероприятий.

В июне сообщалось, что Украина получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98.

Ранее частная разведывательная компания Stratfor, называемая "теневым ЦРУ", оценила помощь НАТО Украине в Черном море.

 

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Теги: Франция, фото, орден, ВМС Украины, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Григорич    30.11.2019, 21:46
Оценка:  0
Григорич
а где Макрон ??? как он мог Лично наградить, когда его рядом и близко не было..забрехались рагули вконец
VSHIVANKA    30.11.2019, 20:57
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ШО ТАНКЫСТ СМОХ СОТВОРЫТЫ НА ФЛОТЕ , ШОБЫ ПОЛУЧИТЫ ОРДЕН ОТ ФРАНЦИИ ?!
VSHIVANKA    30.11.2019, 20:42
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ПЭРЭМОХА ПЭРЭМОЖНАЯ !!!
КСТАТИ ЗА ШО ?
ШО БЫ БЫЛО ?
ШО ЦЭ ТАКЭ ?!
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