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Начальник Генштаба совершил свой первый зарубежный визит

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Украинская делегация во главе с Русланом Хомчаком 30 ноября совершила официальный визит в Румынию.
Украина и Румыния обсудили политический диалог по безопасности в Черноморском регионе
Украина и Румыния обсудили политический диалог по безопасности в Черноморском регионе
facebook.com/GeneralStaff.ua

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в Бухаресте встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке и с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генерал-лейтенантом Даниэлем Петреску.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, украинская делегация во главе с Хомчаком 30 ноября совершила официальный визит в Румынию.

"В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы продолжения политического диалога по ситуации безопасности в Черноморском регионе, обмена опытом по реформированию и развитию вооруженных сил", - сказано в сообщении.

Также стороны определили приоритетные направления военного сотрудничества двух стран.

Отмечается, что Главнокомандующий ВСУ Хомчак впервые на двустороннем уровне совершил визит за границу.

Ранее начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал в Брюсселе, как можно вернуть аннексированный Крым в состав Украины.

Глава Генштаба назвал приоритеты ВСУ на 2020 год

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Теги: Румыния, визит, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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