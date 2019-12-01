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В аварии под Черновцами сгорели три человека

Комментариев: 1
Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, погибли двое взрослых и ребенок.
В ДТП под Черновцами погибли три человека
В ДТП под Черновцами погибли три человека
Укринформ

На объездной дороге возле Черновцов легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушка загорелась. Погибли три человека, среди которых ребенок. Об этом сообщает Укринформ.

"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса Алеанда столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся. По предварительной информации в результате аварии три человека погибли. Двое взрослых и ребенок", - сообщили в полиции.

Там отметили, что все погибшие - из легкового автомобиля, загоревшегося от столкновения. Возраст погибшего ребенка уточняется. Есть ли другие пострадавшие в результате этой аварии пока неизвестно.

Ранее в Волынской области столкнулись два легковых автомобиля и трактор, в результате чего погибли два человека, еще один травмировался.

На Житомирщине перевернулся микроавтобус: восемь пострадавших

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Теги: ДТП, Черновцы, авария, полиция, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    01.12.2019, 02:40
Оценка:  -1
Антибес
Хотелось бы чтобы в числе этих трёх оказалась Виолетта Галутина.Хотя,для неё это очень лёгкая смерть.Ей нужно медленно сдыхать месяцами от неоперабельной онкологии без возможности сделать обезболивающий укол.А смерть в огне это слишком легко для неё.)))))
Aнтилох    01.12.2019, 03:47
Оценка:  0
Aнтилох
какое же ты ябанутое пукинское пiдрило))) та тебе бабки мерещаться, то какие то галутины! А всё это последствия твоего бухания всякой дряни и ебли в сраку !)))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))) )))
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