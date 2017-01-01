Минкульт намерен регулировать контент в блогосфере

Регулирование медиасферы необходимо для того, чтобы защитить информационное пространство.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что блогеры должны нести ответственность за свой контент, поскольку их информацию потребляет большое количество людей. Об этом он заявил изданию Зеркало недели.

По словам министра, власть регулирует не блогосферу, а контент. "Если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-либо контента, например, призывает к вражде, то и понесет за это ответственность", - сказал он.

Бородянский отметил, что блогеры и раньше несли ответственность за написанное в соответствии с действующим законодательством. "Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть огромное количество людей, которые потребляют контент блогеров", - сказал он.

Министр подчеркнул, что регулирование медиасферы необходимо для того, чтобы защитить информационное пространство, поскольку есть силы, которые намеренно искажают информацию.

Он также добавил, что существуют силы, которые стремятся исказить общественное мнение и заработать на этом политические и экономические дивиденды.

"И эти силы не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство. Еще раз подчеркиваю, здесь речь не идет о нарушении свободы слова, это лишь средство регуляции и установления правил", - отметил Бородянский.

Ранее в Министерстве культуры анонсировали новые правила для работы украинских СМИ.

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