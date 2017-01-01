На севшем на мель танкере в Одессе появились надписи
Танкер Делфи, который прибило к берегу возле пляжа Дельфин в Одессе, уже вторую неделю пользуется бешеной популярностью у одесситов и гостей города, пишет Думская.
Тысячи зевак ежедневно приходят к месту крушения, чтобы сделать селфи и просто посмотреть. Среди посетителей много приезжих, которые специально прибывают не только из одесских пригородов, но и из других городов.
Интересно, что на палубе танкера появилась первая надпись. Какой-то смельчак написал на нем София и изобразил солнце, вероятно, решив таким образом выразить симпатию своей возлюбленной.
В ночь на 22 ноября стало известно, что под Одессой из-за шторма терпит бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали трех членов экипажа.
Позже стало известно, что с судна Delfi в море вытекли нефтепродукты и ситуация ухудшается.
Также СМИ сообщили, что танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти.
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