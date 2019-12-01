Итоги 30 ноября: Зеленский поднял вопрос тарифов
В Киеве взорвали отделение “Ощадбанка“, сборная Украины узнала соперников в финальной части ЧЕ-2020. bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
- Президент провел совещание по снижению тарифов
Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения трифов на коммунальные услуги, сообщает Офис президента в субботу, 30 ноября.
На встрече присутствовал глава правительства Алексей Гончарук, который анонсировал проект, который позволит следующей зимой снизить сумму платежки на 50%.
- В Киеве подорвали отделение банка
В Киеве в ночь на субботу, 30 ноября, подорвали и ограбили отделение Ощадбанка. “В Киеве на Русановке взорвали и ограбили отделение Ощадбанка: улицу усыпало деньгами“, - говорится в сообщении.
Полиция ввела операцию “Сирена“. Машину злоумышленников разыскивают.
- Зеленский ищет избитых на Майдане студентов
Президент Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут на Майдане. Об этом 30 ноября он написал на своей странице в Facebook.
“Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны“, - говорится в его сообщении.
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