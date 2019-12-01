Итоги 30 ноября: Зеленский поднял вопрос тарифов

Главные новости субботы, 30 ноября.

В Киеве взорвали отделение “Ощадбанка“, сборная Украины узнала соперников в финальной части ЧЕ-2020. bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Президент провел совещание по снижению тарифов

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения трифов на коммунальные услуги, сообщает Офис президента в субботу, 30 ноября.

На встрече присутствовал глава правительства Алексей Гончарук, который анонсировал проект, который позволит следующей зимой снизить сумму платежки на 50%.

В Киеве подорвали отделение банка

В Киеве в ночь на субботу, 30 ноября, подорвали и ограбили отделение Ощадбанка. “В Киеве на Русановке взорвали и ограбили отделение Ощадбанка: улицу усыпало деньгами“, - говорится в сообщении.

Полиция ввела операцию “Сирена“. Машину злоумышленников разыскивают.

Зеленский ищет избитых на Майдане студентов

Президент Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут на Майдане. Об этом 30 ноября он написал на своей странице в Facebook.

“Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны“, - говорится в его сообщении.

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