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Итоги 30 ноября: Зеленский поднял вопрос тарифов

Комментариев: 3
Главные новости субботы, 30 ноября.
Итоги 30 ноября: Зеленский поднял вопрос тарифов
Итоги 30 ноября: Зеленский поднял вопрос тарифов
Скриншот

В Киеве взорвали отделение “Ощадбанка“, сборная Украины узнала соперников в финальной части ЧЕ-2020. bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

  • Президент провел совещание по снижению тарифов

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения трифов на коммунальные услуги, сообщает Офис президента в субботу, 30 ноября.

На встрече присутствовал глава правительства Алексей Гончарук, который анонсировал проект, который позволит следующей зимой снизить сумму платежки на 50%.

  • В Киеве подорвали отделение банка

В Киеве в ночь на субботу, 30 ноября, подорвали и ограбили отделение Ощадбанка. “В Киеве на Русановке взорвали и ограбили отделение Ощадбанка: улицу усыпало деньгами“, - говорится в сообщении.

Полиция ввела операцию “Сирена“. Машину злоумышленников разыскивают. 

  • Зеленский ищет избитых на Майдане студентов

Президент Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут на Майдане. Об этом 30 ноября он написал на своей странице в Facebook.

“Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны“, - говорится в его сообщении.

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Теги: итоги дня, Украина
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Комментариев (3)
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BROKER666    01.12.2019, 11:03
Оценка:  +1
BROKER666
это называется: понтЫ для приезжих
bertal    01.12.2019, 10:07
Оценка:  -1
bertal
Можешь не заморачиваться понижением тарифов, кишка тонка и мозгов не хватает, повысь пенсии и зарплаты и все, вот и все решение
Letohradek    01.12.2019, 10:41
Оценка:  +2
Letohradek
Неужели дошло, какую тупую, но лживую крысу ты привел к власти?
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