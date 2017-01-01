День борьбы со СПИДом: Где сделать тест
1 декабря считается Днем борьбы со спидом.
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, все желающие могут сделать анонимный и бесплатный тест на ВИЧ. Тестирование будет проходить в 9 городах Украины, в спецпалатках в гипермаркетах Ашан.
Адреса и графики работы пунктов тестирования:
Киев
- ул. Большая Окружная, 4
- Киево-Святошинский район, Петропавловская Борщаговка
- Время работы: 11: 00-14: 00
- просп. Степана Бандеры, 15 А
- Время работы: 11: 00-14: 00
- ул. Берковецкая, 6
- ТРЦ Lavina Mall
- Время работы: 11:00-14:00
Львов
- просп. Вячеслава Черновола, 16
- Время работы: 11: 00-14: 00
Днепр
- ул. Звездный, 1а
- Время работы: 11: 00-14: 00
- ул. Нижнеднепровская, 17
- Время работы: 11: 00-14: 00
Одесса
- с. Фонтанка, Коминтерновский район,
- Старониколаевская дорога, 101а
- Время работы: 11: 00-14: 00
Черновцы
- ул. Хотинская, 43
- Время работы: 10: 00-14: 00
Кривой Рог
- пл. 30-летия Победы, 1а
- Время работы: 11: 00-14: 00
Запорожье
- ул. Запорожская, 1б
- Время работы: 11: 00-14: 00
Житомир
- ул. Киевская, 77
- Время работы: 11: 00-14: 00
Харьков
- ул. Героев Труда, 7
- Время работы: 11: 00-14: 00
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Организаторы акции - Центр общественного здоровья Украины совместно с сетью гипермаркетов Ашан и региональными ЦОС.
Напоминаем, что сделать тест на ВИЧ можно сделать в любой день, обратившись к своему семейному врачу.
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