День борьбы со СПИДом: Где сделать тест

1 декабря считается Днем борьбы со спидом.

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, все желающие могут сделать анонимный и бесплатный тест на ВИЧ. Тестирование будет проходить в 9 городах Украины, в спецпалатках в гипермаркетах Ашан.

Адреса и графики работы пунктов тестирования:

Киев

ул. Большая Окружная, 4

Киево-Святошинский район, Петропавловская Борщаговка

Время работы: 11: 00-14: 00

просп. Степана Бандеры, 15 А

Время работы: 11: 00-14: 00

ул. Берковецкая, 6

ТРЦ Lavina Mall

Время работы: 11:00-14:00

Львов

просп. Вячеслава Черновола, 16

Время работы: 11: 00-14: 00

Днепр

ул. Звездный, 1а

Время работы: 11: 00-14: 00

ул. Нижнеднепровская, 17

Время работы: 11: 00-14: 00

Одесса

с. Фонтанка, Коминтерновский район,

Старониколаевская дорога, 101а

Время работы: 11: 00-14: 00

Черновцы

ул. Хотинская, 43

Время работы: 10: 00-14: 00

Кривой Рог

пл. 30-летия Победы, 1а

Время работы: 11: 00-14: 00

Запорожье

ул. Запорожская, 1б

Время работы: 11: 00-14: 00

Житомир

ул. Киевская, 77

Время работы: 11: 00-14: 00

Харьков

ул. Героев Труда, 7

Время работы: 11: 00-14: 00

Читай также: Минздрав презентовал новую бюджетную программу

Организаторы акции - Центр общественного здоровья Украины совместно с сетью гипермаркетов Ашан и региональными ЦОС.

Напоминаем, что сделать тест на ВИЧ можно сделать в любой день, обратившись к своему семейному врачу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.