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День борьбы со СПИДом: Где сделать тест

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1 декабря считается Днем борьбы со спидом.
День борьбы со СПИДом: Где сделать тест

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, все желающие могут сделать анонимный и бесплатный тест на ВИЧ. Тестирование будет проходить в 9 городах Украины, в спецпалатках в гипермаркетах Ашан.

Адреса и графики работы пунктов тестирования:

Киев

  • ул. Большая Окружная, 4
  • Киево-Святошинский район, Петропавловская Борщаговка
  • Время работы: 11: 00-14: 00
  • просп. Степана Бандеры, 15 А
  • Время работы: 11: 00-14: 00
  • ул. Берковецкая, 6
  • ТРЦ Lavina Mall
  • Время работы: 11:00-14:00

Львов

  • просп. Вячеслава Черновола, 16
  • Время работы: 11: 00-14: 00

Днепр

  • ул. Звездный, 1а
  • Время работы: 11: 00-14: 00
  • ул. Нижнеднепровская, 17
  • Время работы: 11: 00-14: 00

Одесса

  • с. Фонтанка, Коминтерновский район,
  • Старониколаевская дорога, 101а
  • Время работы: 11: 00-14: 00

Черновцы

  • ул. Хотинская, 43
  • Время работы: 10: 00-14: 00

Кривой Рог

  • пл. 30-летия Победы, 1а
  • Время работы: 11: 00-14: 00

Запорожье

  • ул. Запорожская, 1б
  • Время работы: 11: 00-14: 00

Житомир

  • ул. Киевская, 77
  • Время работы: 11: 00-14: 00

Харьков

  • ул. Героев Труда, 7
  • Время работы: 11: 00-14: 00

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Организаторы акции - Центр общественного здоровья Украины совместно с сетью гипермаркетов Ашан и региональными ЦОС.

Напоминаем, что сделать тест на ВИЧ можно сделать в любой день, обратившись к своему семейному врачу.

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Теги: ВИЧ, СПИД, тест
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