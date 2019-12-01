В РФ показали поезд, который будет курсировать из Москвы в Крым

Поезд Москва Симферополь запустят 23 декабря. Украинские власти уже отреагировали.

В РФ показали фото поезда Москва-Симферополь, который будет запущен по Крымскому мосту 23 декабря. Соответствующие снимки опубликовал подрядчик Гранд Сервис Эксперт. Об этом сообщает Страна.

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Стоимость одного билета в плацкарте составит 1 135 гривен, в купе в обе стороны — 3 340 гривен. Время в пути составит сутки и 9 часов.

Реакция Киева

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“Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов и так далее. Мы, безусловно, говорим о том, что государство-оккупант не вправе делать то, что оно делает“, - заявил в комментарии УНН постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Ранее сообщалось о том, что Украина сорвала выступление коллаборантов из Крыма на форуме ООН.

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