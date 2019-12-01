Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ показали поезд, который будет курсировать из Москвы в Крым

Комментариев: 24
Поезд Москва Симферополь запустят 23 декабря. Украинские власти уже отреагировали.
В РФ показали поезд, который будет курсировать из Москвы в Крым
Страна

В РФ показали фото поезда Москва-Симферополь, который будет запущен по Крымскому мосту 23 декабря. Соответствующие снимки опубликовал подрядчик Гранд Сервис Эксперт. Об этом сообщает Страна.

Читай также: Климкин призвал украинцев отказаться от Apple

Стоимость одного билета в плацкарте составит 1 135 гривен, в купе в обе стороны — 3 340 гривен. Время в пути составит сутки и 9 часов.

  • Реакция Киева

Читай также: В цену “дешевого“ газа из РФ входят украинские территории и жизни – “ЕС“

“Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов и так далее. Мы, безусловно, говорим о том, что государство-оккупант не вправе делать то, что оно делает“, - заявил в комментарии УНН постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. 

Ранее сообщалось о том, что Украина сорвала выступление коллаборантов из Крыма на форуме ООН.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, РФ, поезд, Крым
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (24)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    01.12.2019, 12:47
Оценка:  +1
VSHIVANKA
Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
VSHIVANKA    01.12.2019, 12:47
Оценка:  +1
VSHIVANKA
"Вагон первого класса — грязный ободранный хлев. Невероятно грязные окна. Туалеты работают через один — в них стоят очереди", — поделился впечатлениями блогер.
VSHIVANKA    01.12.2019, 12:48
Оценка:  +1
VSHIVANKA
Ранее в украинских СМИ неоднократно появлялись сообщения о плачевном состоянии железнодорожной инфраструктуры страны. Так, средний возраст грузовых тепловозов "Укрзализныци" составляет 31 год, при этом компания не имеет ни одной машины "моложе" восьми лет.
VSHIVANKA    01.12.2019, 12:48
Оценка:  +1
VSHIVANKA
Что касается пассажирского тягового состава, то средний возраст электровозов железнодорожного оператора — 40 лет, среди которых также нет локомотивов, произведенных менее восьми лет назад.
Брюква_и_Клюква    01.12.2019, 12:38
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
Интересно, там есть унитазы?
BROKER666    01.12.2019, 12:43
Оценка:  -5
BROKER666
а зачем? - унитаз только для масквы и питара, а для поиздов они не предусмотрены - на очке на корточках
fkrfyfan    01.12.2019, 12:44
Оценка:  +3
fkrfyfan
На украине в поездах так точно нет, просто дырка в полу
fkrfyfan    01.12.2019, 12:25
Оценка:  -1
fkrfyfan
На украине вагоны поездов мало отличаются от салонов маршруток в райцентрах
Путин_xyйло    01.12.2019, 12:28
Оценка:  -2
Путин_xyйло
На расии та же хрень. Один "поИзд" - не показател!
w@rning!    01.12.2019, 12:16
Оценка:  -2
w@rning!
Чтобы можно было в них с р а ть назло клятым моск а дым))
VSHIVANKA    01.12.2019, 12:12
Оценка:  0
VSHIVANKA
А НА НИЩЕЙ ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ В ПОЕЗДАХ ВОЗЯТ СНЕГ , ЛЕД , ПЛЕСЕНЬ , ГРИБЫ И ТАРАКАНОВ....)))
СУГС !!!
ШтормЗайцев    01.12.2019, 12:24
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
В кошмарных ТВ передачах останкинского сумасшедшего киселева
VSHIVANKA    01.12.2019, 12:31
Оценка:  0
VSHIVANKA
ДА НЕТ БАБУШКА , ОБ ЭТОМ ПИСАЛ УКРОПНЫЙ БМ С МЕСЯЦ НАЗАД....)))
fkrfyfan    01.12.2019, 12:11
Оценка:  0
fkrfyfan
А на украине зато шьют самые большие шаровары в мире
ШтормЗайцев    01.12.2019, 12:21
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Вас киселев инвалидом сделал, все мозги выжег пропагандой.
Путин_xyйло    01.12.2019, 12:27
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Зато на расии самые большие блинные лопаты
ШтормЗайцев    01.12.2019, 11:59
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
Обычный двухэтажный скотовоз из запчастей, купленныъх в Финляндии. Отверточную сборку делает тверской завод. Для 21 века это какой то антиквариат .
VSHIVANKA    01.12.2019, 12:21
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НУ А ТЕПЕРЬ БАБУШКА , В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВОИХ СЛОВ ДОБЕЙ ДРЕМУЧИХ ВАТНИКОВ ИНФОРМАЦИЕЙ И ФОТО ТЕХ ШЕДЕВРОВ УКРОПНОГО ВАГОНОСТРОЕНИЯ , КОТОРЫЕ КОЛЕСЯТ ПО
САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ ?))))
ШтормЗайцев    01.12.2019, 12:22
Оценка:  -4
ШтормЗайцев
ЭКР-1 современный поезд сделанный в Украине. АналоГовнеты из на россии ему и в подметки не годятся.
VSHIVANKA    01.12.2019, 12:34
Оценка:  +1
VSHIVANKA
СТАРУШКА , ТЫ ЛОКОМОТИВ ОТ ВАГОНА НЕ ОТЛИЧАЕШЬ ?
ЛАМПОЧКУ НА МАЙДАУНЕ ВО ВРЕМЯ СКАЧЕК СТРЯХНУЛА ? )))
Бувший_східняк    01.12.2019, 11:46
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Спасательные жилеты пассажирам выдавать будут?
kapablankas    01.12.2019, 11:51
Оценка:  -4
kapablankas
тебе выдадут
Путин_xyйло    01.12.2019, 12:25
Оценка:  -2
Путин_xyйло
А тебе нет. Можешь заплывать.
ШтормЗайцев    01.12.2019, 12:00
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
Резиновые лодки явно не помешали бы. Мост слеплен из гуано. Сам собой уже разваливается.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь