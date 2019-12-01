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В Нацгвардии 11 призывников признались в любви и все получили "да"

Комментариев: 2
11 призывников сделали предложения своим возлюбленным и все получили согласие.
В Нацгвардии 11 призывников признались в любви и все получили "да"
© Нацгвардия
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В Нацгвардии 11 призывников признались в любви и все получили "да"
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В субботу, 30 ноября, во время принятия присяги в Нацгвардии 11 призывников признались в любви своим возлюбленным. Все девушки на предложения руки и сердца ответили “да“, пишет пресс-служба. 

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“В Виннице нацгвардейцы признались в любви прямо во время принятия присяги девушкам, которые приехали провожать их на службу. Мужчины спланировали все заранее, а вот для невест это оказалось сюрпризом“ - говорится в сообщении.

Молодой солдат Виталий Харченко из Международного центра Нацгвардии, тоже сделал важный шаг в своей жизни - признался в любви своей девушке Оксане.

Почему именно сейчас решил сделать предложение Оксане? Да потому, что люблю ее и она меня тоже. Сегодня произошло важное событие в моей жизни - я принес присягу Родине. Даю ее и своей девушке. Присяга, как и любовь - одна на всю жизнь, - заявил он

Напомним, ранее во Львове сотрудника военкомата избили после вручения повестки призывнику.

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Теги: Нацгвардия, призыв, признание в любви
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Комментариев (2)
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МаксимУм    01.12.2019, 12:54
Оценка:  +1
МаксимУм
Просто на дембель чуть раньше...
fkrfyfan    01.12.2019, 12:48
Оценка:  0
fkrfyfan
Быть женой нацгада - это престижно
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